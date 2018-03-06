День финансов, 6 марта: новые самолеты Антонова, санкции против российских банков, реформы не для МВФ, Украина и 4G

Вторник, 6 марта, был наполнен планами на будущее и разнообразными предложениями:
“Антонов” и новые самолеты. Предприятие заявило о создании принципиально новых самолетов. Этот план должен быть разработан рабочей группой, в состав которой войдут специалисты “Антонова” и Укроборонпрома.
Депутаты и “евробляхи”. По словам главы подкомитета ВР по вопросам совершенствования Налогового кодекса депутата Александра Кирша, что владельцы авто на еврономерах таки должны будут заплатить символический взнос в государственный бюджет.
Украинцы и тарифы на электроэнергию. Глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк сообщил, в течении какого времени украинцам можно ожидать существенного понижения тарифов на электроэнергию.
Санкции и банки с российским капиталом. Президент утвердил продление санкций против российских банков. Согласно решению санкции в виде “предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц” применены к четырем банкам.
При этом Президент также отметил, что Мы делаем реформы не для МВФ. Петр Порошенко заявил, что последние полгода в Украине были очень насыщены реформами, но власти делают реформы не для Международного валютного фонда, а для кого же? Читайте тут.
Налоги и бизнес. Президент и ряд депутатов высказались за то, чтобы уже с 2019 г. отменить налог на прибыль, заменив его налогом на выведенный капитал. Сторонники закона говорят, что это ускорит рост экономики Украины, противники — что в бюджете образуется дыра от недопоступлений, перекрыть которую будет сложно.
Украина и 4G. В развитие связи нового поколения в Украине будет инвестировано не менее 20 миллиардов гривен. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время вручения лицензии победителям 4G-тендера.
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