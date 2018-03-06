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Президент утвердил продление санкций против российских банков

Президент утвердил продление санкций против российских банков

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении санкций против российских банков.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер”, – говорится в документе.

Согласно решению Совбеза санкции в виде “предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц” применены к четырем банкам: “Сбербанку”, “Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку”, “ВТБ Банку” и “БМ Банку”.

Санкции применяются сроком на один год.

В решении СНБО также отмечается, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

По материалам УКРИНФОРМ
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