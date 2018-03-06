"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетов

Специалисты “Укроборонпрома” и “Антонова” войдут в совместную рабочую группу, которая в течение месяца должна разработать программу развития предприятия.
Такое решение стало результатом рабочего совещания на ГП “Антонов”, проведение которого инициировал генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин.
“Ключевым механизмом развития предприятия должен быть четкий план развития “Антонова”. “Антонов” является лидером авиационного кластера Укроборонпрома как ведущий инновационный центр авиастроения мирового уровня. Этот план должен быть разработан рабочей группой, в состав которой войдут специалисты “Антонова” и Укроборонпрома. И одной из задач Концерна является обеспечение возможности освоения “Антоновым” новых компетенций в сотрудничестве с международными партнерами. “Антонов” способен стать звеном в международной цепи авиастроения”, – заявил во время совещания Букин.
Он акцентировал внимание на необходимости выпуска самолетов в интересах Минобороны Украины, что позволит создать принципиально новые образцы самолетов и значительно расширить возможности Вооруженных Сил Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко: мы делаем реформы не для МВФВчера, 15:00 - 1048 22
"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетовВчера, 12:00 - 3714 15
В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИВчера, 16:00 - 8080 13
Украинцам объяснили, когда могут снизить тарифы на электроэнергиюВчера, 14:00 - 2132 11
С 2009 года Украина недополучила $20 млрд за транзит газа — ВитренкоВчера, 11:00 - 1480 11
В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИВчера, 16:00 - 8080 13
"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетовВчера, 12:00 - 3714 15
Мировой сахарный гигант приостановил украинский заводВчера, 13:30 - 3083 4
Новый налог для бизнеса: что будет с экономикой и зарплатамиВчера, 10:05 - 3032 4
Назван лучший автомобиль года в ЕвропеВчера, 11:15 - 2325 2
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)Вчера, 10:50 - 409
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссоверПозавчера, 15:10 - 8270
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1273 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 2736
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 6936 13
Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифиОбговорення статей
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості