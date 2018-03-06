"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетов

Специалисты “Укроборонпрома” и “Антонова” войдут в совместную рабочую группу, которая в течение месяца должна разработать программу развития предприятия.

Такое решение стало результатом рабочего совещания на ГП “Антонов”, проведение которого инициировал генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин.

“Ключевым механизмом развития предприятия должен быть четкий план развития “Антонова”. “Антонов” является лидером авиационного кластера Укроборонпрома как ведущий инновационный центр авиастроения мирового уровня. Этот план должен быть разработан рабочей группой, в состав которой войдут специалисты “Антонова” и Укроборонпрома. И одной из задач Концерна является обеспечение возможности освоения “Антоновым” новых компетенций в сотрудничестве с международными партнерами. “Антонов” способен стать звеном в международной цепи авиастроения”, – заявил во время совещания Букин.

Он акцентировал внимание на необходимости выпуска самолетов в интересах Минобороны Украины, что позволит создать принципиально новые образцы самолетов и значительно расширить возможности Вооруженных Сил Украины.