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В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИ

В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИ

В налоговом комитете Верховной Рады пришли к решению непростой проблемы легализации в Украине автомобилей с европейской регистрацией – т.н. “евроблях”. Об этом сообщил глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам совершенствования Налогового кодекса, народный депутат Александр Кирш, передает “Обозреватель”.

По словам нардепа, достигнутый сложный консенсус в комитете заключается в мнении, что владельцы авто на еврономерах таки должны будут заплатить – но “символический взнос” в государственный бюджет.

“В комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в Госбюджет символический взнос”, – рассказал Кирш.

Напомним, как ранее заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, законопроект по решению проблемы с автомобилями на европейской регистрации уже разработан. По ее словам, одной из причин нежелания растаможивать автомобили в Украине является завышенная ввозная пошлина и НДС.

По материалам Обозреватель
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