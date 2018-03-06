Порошенко рассказал, сколько намерены инвестировать в развитие 4G в Украине

В развитие связи нового поколения в Украине будет инвестировано не менее 20 миллиардов гривен.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во вторник, 6 марта, во время вручения лицензии победителям 4G-тендера, передает пресс-служба главы государства.

“Сегодня мы вручаем лицензии победителям 4G-тендера. Итак, можно уверенно утверждать, что в 2018 году украинские потребители получат возможность пользоваться современными услугами 4G связи”, – отметил президент.

По его словам, в развитие 4G в Украине будет инвестировано не менее 20 млрд гривен.

“Это – свидетельство веры инвесторов в Украину… За четыре года мы внедрили две технологии – 3G и 4G. Разница тогда и теперь – это как с дрезины пересесть на современный скоростной экспресс”, – добавил Порошенко.

Напомним, в феврале 2018 года были определены участники тендера на получение лицензий на 4G в диапазоне 1800 МГц. Ими стали три украинских оператора мобильной связи – Lifecell, “Киевстар” и “Vodafone Украина”.