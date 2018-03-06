Новый налог для бизнеса: что будет с экономикой и зарплатами

Украинский бизнес ждут серьезные изменения в уплате налогов: президент и ряд депутатов высказались за то, чтобы уже с 2019 г. отменить налог на прибыль, заменив его налогом на выведенный капитал. То есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам, пишет Сегодня.

А вот прибыль, инвестированная в развитие производства и улучшение условий труда наемных работников, налогообложению не подлежит. Сторонники закона говорят, что это ускорит рост экономики Украины, противники — что в бюджете образуется дыра от недопоступлений, перекрыть которую будет сложно.

Как разъяснила нам один из инициаторов новшества, глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина, замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал означает, что базой налогообложения для предприятий станет не прибыль, а дивиденды и приравненные к ним доходы, такие как роялти и проценты. Предполагается, что дивиденды обложат налогом по ставке 15%, а приравненные к ним платежи — по ставке 20%. Напомним, сейчас налог на прибыль равен 18%.

В то же время и Южанина, и в АП, и в Минфине признают, что в первые год-два функционирования нового налога бюджет недополучит 30—40 млрд грн (до 4% доходов казны) и лишь потом, когда бизнес “раскрутится” и выйдет из тени, потери будут перекрыты за счет роста производства.