День финансов, 3 марта: спасибо за "Прикрути", цена европейского газа, надежды на продление беспошлинного ввоза электрокаров

Суббота, 3 марта, оказалась днем энергетического восстановления после пиковых моментов дефицита газа в Украине.

Порошенко поблагодарил украинцев за участие в акции “Прикрути!” по сокращению использования природного газа, что позволило уменьшить его потребление 2 марта на 25 млн куб. м, или на 14%. Отметим, что акция была инициирована в связи с активным потреблением голубого топлива из-за морозов, а также снижения давления в газотранспортной системе в связи с началом разрыва договоренностей между “Газпромом” и “Нафтогазом” из-за решения Стокгольмского арбитража.

Украина в субботу нарастила импорт газа из Европы в связи с кризисом. По словам Президента, импорт газа из Европы увеличился с 4 до 29 млн куб. м в сутки. Как отмечают читатели, это именно то количество, которое украинцам удалось сэкономить за сутки. Также глава государства отметил, что убытки Украины из-за отказа ПАО “Газпром” выполнять условия решения Стокгольмского арбитража по поставке стране природного газа должны быть возмещены российской компанией.

На фоне всех этих событий в “Нафтогазе” решили объясниться, почему же украинская компания никак не перестраховалась на случай демарша “Газпрома”, и почему газ из подземных хранилищ никак не решает проблему дефицита. Оказалось, что украинские хранилища имеют ограниченную пропускную способность по выдаче газа в ГТС.

Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ. Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с “Газпромом” по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. В то же время цены на спотовом рынке, по которым страна в настоящее время покупает газ в Европе – от 250-300 до 500 долларов. Стоит добавить, что польская нефтегазовая компания PGNiG заявила о готовности в течение года бесперебойно поставлять газ в Украину.

Из-за энергетического коллапса в Мининфраструктуры рассчитывают на продление и расширение льгот для электромобилей. Об этом заявил Олександр Озеран, гендиректор Директората госполитики в сфере цифровой политики на транспорте Мининфраструктуры. Он также заявил о планах ведомства подать в виде законопроекта пятнадцатилетнюю стратегию стимулирования развития электрического транспорта в Украине. По его словам, она позволит еще на 20% снизить цену электромобилей.

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