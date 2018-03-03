В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"

“Нафтогаз Украины” не мог закупить газ в Европе с целью подстраховки на случай демарша “Газпрома”, поскольку существовал риск огромных убытков. Об этом в Facebook сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.
“Покупать газ из Европы “для подстраховки” – не вариант. Поскольку если “Газпром” увидит, что нам его газ не нужен, он не будет прерывать поставки, но будет продавать нам ненужный газ (который Украина должна выкупить по решению Стокгольмского арбитража – Ред.). И мы будем платить дважды: за газ из Европы и за газ от “Газпрома”. Будем нести огромные убытки, которые никто не покроет”, – пояснил он.
Витренко отметил, что в последнее время цена на газ в Европе была очень высокой.
“Газ в эти дни в Европе стоил до 1 тыс. долл., то есть в четыре раза дороже по контракту с “Газпромом”. Если бы мы его покупали, “Нафтогаз” бы немедленно обвинили в расточительстве. Мы для украинцев зарабатываем деньги, а не теряем их. Именно такое у нас понимание, как должна работать национальная компания”, – отметил он.
Ветренко подчеркнул, что по итогам отказа “Газпрома” поставлять газ в Украину на условиях, предусмотренных контрактом и решением Стокгольмского арбитража, “Нафтогаз” имеет юридическую возможность требовать от “Газпрома” компенсации убытков.
“Разница между ценой по контракту с “Газпромом” и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована “Газпромом”. А вот если бы мы покупали в Европе для “подстраховки”, то сейчас бы не только эта разница, но и вся стоимость газа в Европе легла бы на убытки. Убытки для украинского народа – собственника “Нафтогаза”, – написал он.
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