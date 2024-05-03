В Киеве возвращаются на патрулирование конная полиция, мото- и велопатрули (фото) — Finance.ua

В Киеве возвращаются на патрулирование конная полиция, мото- и велопатрули (фото)
В Киеве возвращается на патрулирование конная полиция. Также в скором времени на улицы Киева вернутся мото- и велопатрули.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
Где патрулируют
Конный патруль дежурит в парках и других зеленых зонах, где невозможно проехать на автомобилях.
Сезон работы кавалерийской роты в Киеве начинается весной и продолжается в теплые месяцы года. Конные патрульные следят за соблюдением законности во время проведения массовых мероприятий и обследуют отдаленные участки парков.
Предыдущий сезон конных патрулей закончился 31 октября 2023 года.
Вскоре на улицы Киева также вернутся мото- и велопатрули.
Справка Finance.ua:
- как сообщили в КГГА, капитальный ремонт тоннелей между станциями метро «Тараса Шевченко» и «Почайна», который планировали заблаговременно, будут выполнять без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения определят после государственной экспертизы. Напомним, станции метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» были введены в эксплуатацию в 1980 году и требуют планового капитального ремонта части участка тоннеля;
- КГГА планирует перейти к полноценной модели управления трафиком в столице.
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