В Киеве возвращаются на патрулирование конная полиция, мото- и велопатрули (фото) — Finance.ua

В Киеве возвращаются на патрулирование конная полиция, мото- и велопатрули (фото) Сегодня 18:00 — Казна и Политика

В Киеве возвращаются на патрулирование конная полиция, мото- и велопатрули (фото)

В Киеве возвращается на патрулирование конная полиция. Также в скором времени на улицы Киева вернутся мото- и велопатрули.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Где патрулируют

Конный патруль дежурит в парках и других зеленых зонах, где невозможно проехать на автомобилях.

Сезон работы кавалерийской роты в Киеве начинается весной и продолжается в теплые месяцы года. Конные патрульные следят за соблюдением законности во время проведения массовых мероприятий и обследуют отдаленные участки парков.

Предыдущий сезон конных патрулей закончился 31 октября 2023 года.

Вскоре на улицы Киева также вернутся мото- и велопатрули.

Справка Finance.ua:

как сообщили в КГГА, капитальный ремонт тоннелей между станциями метро «Тараса Шевченко» и «Почайна», который планировали заблаговременно, будут выполнять без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения определят после государственной экспертизы. Напомним, станции метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» были введены в эксплуатацию в 1980 году и требуют планового капитального ремонта части участка тоннеля;

КГГА планирует перейти к полноценной модели управления трафиком в столице.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.