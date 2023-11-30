КМДА планує перейти до повноцінної моделі керування трафіком у столиці — Finance.ua

КМДА планує перейти до повноцінної моделі керування трафіком у столиці Вчора 18:30 — Казна та Політика

КМДА планує перейти до повноцінної моделі керування трафіком у столиці

КМДА планує перейти до повноцінної моделі керування трафіком у столиці.

Про це на форумі Mind WinTech Summit 2023 повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич.

Він зазначив, що адміністрація Києва ще до початку повномасштабної війни планувала перехід до повноцінної моделі керування трафіком.

Оленич наголосив, що це передбачає автоматизацію, а потім вихід на інтелектуальну транспортну систему, якою керуватиме штучний інтелект. Згідно з планами КМДА, він реагуватиме на транспортні пригоди, затори, а також балансуватиме трафік.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва на перетині вулиць Полярної та Богатирської почалося будівництво нової розв’язки — на транспортному вузлі вже влаштовані тимчасові проїзди, нанесена тимчасова розмітка і встановлені дорожні знаки.

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Дорожній рух у багатьох містах повернувся до «доковідного» рівня, а деякі міста стали ще більш завантаженими, ніж були до пандемії. Опубліковано щорічний індекс трафіку в містах світу від компанії TomTom. У рейтингу перераховані найзавантаженіші міста світу на основі часу в дорозі, вартості палива та викидів CO2.

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