Польская PGNiG заявила о готовности поставлять газ в Украину круглый год

Польская нефтегазовая компания PGNiG готова в течение года бесперебойно поставлять газ в Украину.

Об этом заявил заместитель председателя правления PGNiG Мацей Возняк, сообщает Укринформ.

“Учитывая динамическую ситуацию на рынке газа и морозную зиму, PGNiG внимательно следит за потребностями и остается в постоянном контакте с украинскими контрагентами по возможным дополнительным поставкам газа. При условии бесперебойной работы газопроводов в Украине и благоприятных условиях транзакции, возможными являются поставки газа в Украину в течение года”, – заявил Возняк.

По его словам, технические возможности пункта “Германовице” на границе с Украиной позволяют поставлять в Украину максимально 6 млн кубометров газа в сутки в зимний период при отсутствии ограничений со стороны операторов газотранспортных систем.

Справка Finance.ua:

«Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом».

В ответ Петр Порошенко заявил, что контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не предусматривает права его расторжения в одностороннем порядке.

1 марта «Укртрансгаз» заявил о низком давлении в магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС . После чего компания «Нафтогаз Украины» обратилась с просьбой к украинцам прикрутить давление в котлах из-за действий российского «Газпрома».

Порошенко поддержал флешмоб «Прикрути» и призвал украинцев экономить газ.