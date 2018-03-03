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Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ

Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ

Президент Петр Поршенко назвал цены, по которым Украина покупает европейский газ.

Об этом он рассказал на встрече с УТГ.

По словам президента, Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с “Газпромом” по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. В то же время цены на спотовом рынке, по которым страна в настоящее время покупает газ в Европе – от 250-300 до 500 долларов.

“Это те убытки, которые РФ хотела, чтобы Украина понесла”, – заявил Порошенко.

Однако, по словам президента, все они будут компенсированы. Юристы НАК уже готовят соответствующее представление в суд на российский Газпром.

Справка Finance.ua:

  • «Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом».
  • В ответ Петр Порошенко заявил, что контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не предусматривает права его расторжения в одностороннем порядке.
  • 1 марта «Укртрансгаз» заявил о низком давлении в магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС. После чего компания «Нафтогаз Украины» обратилась с просьбой к украинцам прикрутить давление в котлах из-за действий российского «Газпрома».
  • Порошенко поддержал флешмоб «Прикрути» и призвал украинцев экономить газ.
  • НАК «Нафтогаз Украины» решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отказа российского ОАО «Газпром» осуществлять поставки газа в Украину.
По материалам Економічна Правда
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