Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ

Президент Петр Поршенко назвал цены, по которым Украина покупает европейский газ.

Об этом он рассказал на встрече с УТГ.

По словам президента, Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с “Газпромом” по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. В то же время цены на спотовом рынке, по которым страна в настоящее время покупает газ в Европе – от 250-300 до 500 долларов.

“Это те убытки, которые РФ хотела, чтобы Украина понесла”, – заявил Порошенко.

Однако, по словам президента, все они будут компенсированы. Юристы НАК уже готовят соответствующее представление в суд на российский Газпром.

Справка Finance.ua:

«Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом».

В ответ Петр Порошенко заявил, что контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не предусматривает права его расторжения в одностороннем порядке.

1 марта «Укртрансгаз» заявил о низком давлении в магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС . После чего компания «Нафтогаз Украины» обратилась с просьбой к украинцам прикрутить давление в котлах из-за действий российского «Газпрома».

Порошенко поддержал флешмоб «Прикрути» и призвал украинцев экономить газ.