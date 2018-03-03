Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ

Президент Петр Поршенко назвал цены, по которым Украина покупает европейский газ.
Об этом он рассказал на встрече с УТГ.
По словам президента, Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с “Газпромом” по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. В то же время цены на спотовом рынке, по которым страна в настоящее время покупает газ в Европе – от 250-300 до 500 долларов.
“Это те убытки, которые РФ хотела, чтобы Украина понесла”, – заявил Порошенко.
Однако, по словам президента, все они будут компенсированы. Юристы НАК уже готовят соответствующее представление в суд на российский Газпром.
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