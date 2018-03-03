Мининфраструктуры рассчитывает на продление и расширение льгот для электромобилей

Норма об отмене НДС и акциза при ввозе электромобилей, введенная с 2018 г. только на один год, должна быть продлена. Такое мнение в ходе круглого стола по проблемам зарядной инфраструктуры высказал Олександр Озеран, гендиректор Директората госполитики в сфере цифровой политики на транспорте Мининфраструктуры, сообщает “Сегодня”.
По его словам, норма об отмене НДС и акциза была предложена термином на 5 лет, но при голосовании народными депутатами была сокращена только до одного года.
“Мы опираемся на свои источники и рассчитываем на продление этой нормы”, – отметил Озеран.
Читайте также: Электрокары подешевеют: Рада разрешила ввозить авто без уплаты НДС и акциза
Он также заявил о планах Мининфраструктуры подать в виде законопроекта пятнадцатилетнюю стратегию стимулирования развития электрического транспорта в Украине. По его словам, она позволит еще на 20% снизить цену электромобилей, путем частичного возврата стоимости электрокара государством и отмены сбора в пенсионный фонд. Кроме того, стратегия предполагает отмену налога на прибыль для производителей электромобилей в Украине, что будет способствовать инвестициям в производство на территории страны.
“В ближайшее время данная стратегия будет передана на первое чтение в Парламент”, – заключил представитель Мининфраструктуры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Нафтогазе" объяснили, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему дефицита13 ч. назад - 3291 19
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"7 ч. назад - 1605 18
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. м10 ч. назад - 1493 18
Украина в субботу нарастила импорт газа из Европы в связи с кризисом – Порошенко10 ч. назад - 548 9
Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ9 ч. назад - 2418 8
В "Нафтогазе" объяснили, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему дефицита13 ч. назад - 3291 19
Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ9 ч. назад - 2418 8
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получить пенсию в Украине5 ч. назад - 1713 1
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"7 ч. назад - 1605 18
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. м10 ч. назад - 1493 18
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 1782
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 5697 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 534
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2358 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3480
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...Обговорення статей
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів