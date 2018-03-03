Мининфраструктуры рассчитывает на продление и расширение льгот для электромобилей

Норма об отмене НДС и акциза при ввозе электромобилей, введенная с 2018 г. только на один год, должна быть продлена. Такое мнение в ходе круглого стола по проблемам зарядной инфраструктуры высказал Олександр Озеран, гендиректор Директората госполитики в сфере цифровой политики на транспорте Мининфраструктуры, сообщает “Сегодня”.

По его словам, норма об отмене НДС и акциза была предложена термином на 5 лет, но при голосовании народными депутатами была сокращена только до одного года.

“Мы опираемся на свои источники и рассчитываем на продление этой нормы”, – отметил Озеран.

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Он также заявил о планах Мининфраструктуры подать в виде законопроекта пятнадцатилетнюю стратегию стимулирования развития электрического транспорта в Украине. По его словам, она позволит еще на 20% снизить цену электромобилей, путем частичного возврата стоимости электрокара государством и отмены сбора в пенсионный фонд. Кроме того, стратегия предполагает отмену налога на прибыль для производителей электромобилей в Украине, что будет способствовать инвестициям в производство на территории страны.

“В ближайшее время данная стратегия будет передана на первое чтение в Парламент”, – заключил представитель Мининфраструктуры.