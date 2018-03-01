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День финансов, 1 марта: изменение учетной ставки, решение Стокгольмского арбитража, все еще Гонтарева

День финансов, 1 марта: изменение учетной ставки, решение Стокгольмского арбитража, все еще Гонтарева

Четверг, 1 марта. Первый день весны во многом не оправдал ни погодных, ни экономических ожиданий. Хотя и сделано было не мало:

«В»Выиграш. Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу «Газпрома» и «Нафтогаза». И хотя «Газпром» не согласен с решением Стокгольмского арбитража и уверяет, что будет защищать свои права, Коболев уже придумал, как использовать выигранные у «Газпрома» деньги. (и нет, это не Мальдивы, квартиры, машины…)

Кстати, ГФС уже «поздравила» Коболева с победой в Стокгольме, оштрафовав его на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.

«Е»Еще санкций. Как заверил Петр Порошенко, СНБО продлит санкции против российских банков. При этом Президент Украины подчеркивает, что выход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом является очевидным процессом, но он должен быть продуманным.

«С»Ставка. Национальный банк решил следовать дальнейшему ужесточению монетарной политики и вновь повысил учетную ставку. По заверению Нацбанка, инфляционные риски все еще остаются актуальными.

«Н»Несобранность. Депутаты сегодня так и не смогли собрать голосов за увольнение Гонтаревой и назначение Смолия. Что это: простая несобранность, либо очередные «маневры»? Вопрос риторический… Но даже госпожа Гонтарева недовольна таким развитием событий. “Сколько это может продолжаться! 10 месяцев меня не могут уволить, сегодня я приехала, чтобы сделать отчет в Верховной Раде, но мне сказали, что голосования не будет”, – заявила она.

«А»Антикоррупционный шаг. Верховна Рада приняла за основу законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда. Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям только в том случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и больше раз превышает размер прожитого минимума для трудоспособных лиц.

По материалам Finance.UA
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