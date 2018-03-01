День финансов, 1 марта: изменение учетной ставки, решение Стокгольмского арбитража, все еще Гонтарева

Четверг, 1 марта. Первый день весны во многом не оправдал ни погодных, ни экономических ожиданий. Хотя и сделано было не мало:
«В» – Выиграш. Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу «Газпрома» и «Нафтогаза». И хотя «Газпром» не согласен с решением Стокгольмского арбитража и уверяет, что будет защищать свои права, Коболев уже придумал, как использовать выигранные у «Газпрома» деньги. (и нет, это не Мальдивы, квартиры, машины…)
Кстати, ГФС уже «поздравила» Коболева с победой в Стокгольме, оштрафовав его на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.
«Е» – Еще санкций. Как заверил Петр Порошенко, СНБО продлит санкции против российских банков. При этом Президент Украины подчеркивает, что выход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом является очевидным процессом, но он должен быть продуманным.
«С» – Ставка. Национальный банк решил следовать дальнейшему ужесточению монетарной политики и вновь повысил учетную ставку. По заверению Нацбанка, инфляционные риски все еще остаются актуальными.
«Н» – Несобранность. Депутаты сегодня так и не смогли собрать голосов за увольнение Гонтаревой и назначение Смолия. Что это: простая несобранность, либо очередные «маневры»? Вопрос риторический… Но даже госпожа Гонтарева недовольна таким развитием событий. “Сколько это может продолжаться! 10 месяцев меня не могут уволить, сегодня я приехала, чтобы сделать отчет в Верховной Раде, но мне сказали, что голосования не будет”, – заявила она.
«А» – Антикоррупционный шаг. Верховна Рада приняла за основу законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда. Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям только в том случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и больше раз превышает размер прожитого минимума для трудоспособных лиц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ снова повысил учетную ставку7 ч. назад - 4241 30
"Нафтогаз" намерен срочно закупить газ в Европе5 ч. назад - 1480 20
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"11 ч. назад - 2758 17
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньги10 ч. назад - 2469 13
"Газпром" обяжут платить Украине проценты - "Нафтогаз"5 ч. назад - 1595 12
НБУ снова повысил учетную ставку7 ч. назад - 4241 30
Audi представила автомобиль нового поколения16 ч. назад - 3037
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"11 ч. назад - 2758 17
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньги10 ч. назад - 2469 13
В Windows нашли серьезную уязвимостьВчера, 22:00 - 1811 3
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежкиВчера, 15:10 - 1058
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 4944 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 449
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2048 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3147
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Імперські амбіції сусідаМакроекономіка України. Політика та гроші