День финансов, 1 марта: изменение учетной ставки, решение Стокгольмского арбитража, все еще Гонтарева

Четверг, 1 марта. Первый день весны во многом не оправдал ни погодных, ни экономических ожиданий. Хотя и сделано было не мало:

«В» – Выиграш. Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу «Газпрома» и «Нафтогаза». И хотя «Газпром» не согласен с решением Стокгольмского арбитража и уверяет, что будет защищать свои права, Коболев уже придумал, как использовать выигранные у «Газпрома» деньги. (и нет, это не Мальдивы, квартиры, машины…)

Кстати, ГФС уже «поздравила» Коболева с победой в Стокгольме, оштрафовав его на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.

«Е» – Еще санкций. Как заверил Петр Порошенко, СНБО продлит санкции против российских банков. При этом Президент Украины подчеркивает, что выход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом является очевидным процессом, но он должен быть продуманным.

«С» – Ставка. Национальный банк решил следовать дальнейшему ужесточению монетарной политики и вновь повысил учетную ставку. По заверению Нацбанка, инфляционные риски все еще остаются актуальными.

«Н» – Несобранность. Депутаты сегодня так и не смогли собрать голосов за увольнение Гонтаревой и назначение Смолия. Что это: простая несобранность, либо очередные «маневры»? Вопрос риторический… Но даже госпожа Гонтарева недовольна таким развитием событий. “Сколько это может продолжаться! 10 месяцев меня не могут уволить, сегодня я приехала, чтобы сделать отчет в Верховной Раде, но мне сказали, что голосования не будет”, – заявила она.

«А» – Антикоррупционный шаг. Верховна Рада приняла за основу законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда. Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям только в том случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и больше раз превышает размер прожитого минимума для трудоспособных лиц.