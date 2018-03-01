Гонтарева возмущена отсутствием голосования в Раде

Глава Национального банка Валерия Гонтарева возмущена отсутствием голосования в Верховной Раде за ее увольнение и назначение Якова Смолия.
Об этом она сообщила в четверг журналистам.
“Сколько это может продолжаться! 10 месяцев меня не могут уволить, сегодня я приехала, чтобы сделать отчет в Верховной Раде, но мне сказали, что голосования не будет”, – заявила она.
Глава НБУ возмущена тем, что депутаты не могут договориться по ряду кадровых вопросов.
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Валерия Гонтарева также сообщила, что вероятнее всего смена главы НБУ может быть рассмотрена на следующей пленарной неделе.
Она призвала депутатов перестать откладывать данный вопрос и наконец-то утвердить Якова Смолия главой НБУ.
Сегодня Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос “Об увольнении с должности главы НБУ” и вопрос “О назначении на должность главы НБУ”. Но народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что в Раде не хватает голосов за назначение Смолия. Ранее фракция “Народный фронт” заявила, что поддержит кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, тогда как фракция Радикальной партии отказалась поддержать его.
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