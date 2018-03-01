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Гонтарева возмущена отсутствием голосования в Раде

Гонтарева возмущена отсутствием голосования в Раде

Глава Национального банка Валерия Гонтарева возмущена отсутствием голосования в Верховной Раде за ее увольнение и назначение Якова Смолия.

Об этом она сообщила в четверг журналистам.

“Сколько это может продолжаться! 10 месяцев меня не могут уволить, сегодня я приехала, чтобы сделать отчет в Верховной Раде, но мне сказали, что голосования не будет”, – заявила она.

Глава НБУ возмущена тем, что депутаты не могут договориться по ряду кадровых вопросов.

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Валерия Гонтарева также сообщила, что вероятнее всего смена главы НБУ может быть рассмотрена на следующей пленарной неделе.

Она призвала депутатов перестать откладывать данный вопрос и наконец-то утвердить Якова Смолия главой НБУ.

Сегодня Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос “Об увольнении с должности главы НБУ” и вопрос “О назначении на должность главы НБУ”. Но народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что в Раде не хватает голосов за назначение Смолия. Ранее фракция “Народный фронт” заявила, что поддержит кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, тогда как фракция Радикальной партии отказалась поддержать его.

По материалам Финансовый клуб
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