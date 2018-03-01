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В Раде не хватает голосов за назначение Смолия

В Раде не хватает голосов за назначение Смолия

Об этом заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

“Президент внес представление на увольнение Валерии Гонтаревой и назначение Якова Смолия. Фракция БПП готова голосовать и за первое, и за второе. К сожалению, голосов сейчас нет. Вопрос не к нам, вопрос к нашим коллегам и партнерам”, – сказал он.

Ранее фракция “Народный фронт” заявила, что поддержит кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, тогда как фракция Радикальной партии отказалась поддержать его.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева еще 11 мая 2017 года подала в отставку, но президент Петр Порошенко только 18 января 2018 года внес в Раду проект постановления об ее увольнении.

По материалам Финансовый клуб
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