В Раде не хватает голосов за назначение Смолия

Об этом заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.
“Президент внес представление на увольнение Валерии Гонтаревой и назначение Якова Смолия. Фракция БПП готова голосовать и за первое, и за второе. К сожалению, голосов сейчас нет. Вопрос не к нам, вопрос к нашим коллегам и партнерам”, – сказал он.
Ранее фракция “Народный фронт” заявила, что поддержит кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, тогда как фракция Радикальной партии отказалась поддержать его.
Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева еще 11 мая 2017 года подала в отставку, но президент Петр Порошенко только 18 января 2018 года внес в Раду проект постановления об ее увольнении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ снова повысил учетную ставку7 ч. назад - 4241 30
"Нафтогаз" намерен срочно закупить газ в Европе5 ч. назад - 1480 20
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"11 ч. назад - 2758 17
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньги10 ч. назад - 2469 13
"Газпром" обяжут платить Украине проценты - "Нафтогаз"5 ч. назад - 1595 12
НБУ снова повысил учетную ставку7 ч. назад - 4241 30
Audi представила автомобиль нового поколения16 ч. назад - 3037
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"11 ч. назад - 2758 17
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньги10 ч. назад - 2469 13
В Windows нашли серьезную уязвимостьВчера, 22:00 - 1811 3
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежкиВчера, 15:10 - 1058
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 4944 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 449
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2048 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3147
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Імперські амбіції сусідаМакроекономіка України. Політика та гроші