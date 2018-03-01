"Газпром" не согласен с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"

“Газпром” не согласен с решением Стокгольмского арбитража по делу о транзите с “Нафтогазом”, по которому первый обязан заплатить украинской компании 2,56 млрд долларов США, и будет защищать свои права. Об этом говорится в заявлении российского газового холдинга.
“Газпром” выражает несогласие с данным решением Стокгольмского арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с доводами “Нафтогаза” о резком ухудшении состояния украинской экономики, что привело к снижению спроса на газ и невыполнения обязательств “Нафтогаза” по отбору голубого топлива. Однако в отношении “Газпрома”, ссылающегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был“, — отмечается в заявлении.
Читайте также: Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу Газпрома и Нафтогаза
“Газпром” отмечает, что будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с действующим законодательством.
В свою очередь, НАК “Нафтогаз Украины” расценивает отказ “Газпрома” (РФ) от поставки природного газа, согласно произведенной предоплате, как нарушение договора и невыполнение решения арбитража, сообщила пресс-служба компании.
“Нас удивляет позиция “Газпрома”. Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ “Газпрома” от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. Мы покупаем газ потому, что исполняем решение арбитража”, – сказал глава НАК Андрей Коболев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ снова повысил учетную ставку7 ч. назад - 4241 30
"Нафтогаз" намерен срочно закупить газ в Европе5 ч. назад - 1480 20
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"11 ч. назад - 2758 17
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньги10 ч. назад - 2469 13
"Газпром" обяжут платить Украине проценты - "Нафтогаз"5 ч. назад - 1595 12
НБУ снова повысил учетную ставку7 ч. назад - 4241 30
Audi представила автомобиль нового поколения16 ч. назад - 3037
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"11 ч. назад - 2758 17
"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньги10 ч. назад - 2469 13
В Windows нашли серьезную уязвимостьВчера, 22:00 - 1811 3
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежкиВчера, 15:10 - 1058
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 4944 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 449
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2048 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3147
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Імперські амбіції сусідаМакроекономіка України. Політика та гроші