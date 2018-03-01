Старая версия
укр ру
Всё по теме
- 1755 0

"Газпром" не согласен с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"

"Газпром" не согласен с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"

“Газпром” не согласен с решением Стокгольмского арбитража по делу о транзите с “Нафтогазом”, по которому первый обязан заплатить украинской компании 2,56 млрд долларов США, и будет защищать свои права. Об этом говорится в заявлении российского газового холдинга.

“Газпром” выражает несогласие с данным решением Стокгольмского арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с доводами “Нафтогаза” о резком ухудшении состояния украинской экономики, что привело к снижению спроса на газ и невыполнения обязательств “Нафтогаза” по отбору голубого топлива. Однако в отношении “Газпрома”, ссылающегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был“, — отмечается в заявлении.

Читайте также: Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу Газпрома и Нафтогаза

“Газпром” отмечает, что будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с действующим законодательством.

В свою очередь, НАК “Нафтогаз Украины” расценивает отказ “Газпрома” (РФ) от поставки природного газа, согласно произведенной предоплате, как нарушение договора и невыполнение решения арбитража, сообщила пресс-служба компании.

“Нас удивляет позиция “Газпрома”. Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ “Газпрома” от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. Мы покупаем газ потому, что исполняем решение арбитража”, – сказал глава НАК Андрей Коболев.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: "Нафтогаз" vs "Газпром"
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018