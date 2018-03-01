"Нафтогаз" придумал, как использовать выигранные у "Газпрома" деньги

“Нафтогаз” предлагает направить выигранные у “Газпрома” 2,56 миллиарда долларов на увеличение внутренней газодобычи и энергоэффективность.

Об этом заявил председатель НАК Андрей Коболев.

“Эти деньги нужно направить на увеличение добычи газа в Украине и инвестировать в повышение энергоэффективности на уровне украинских потребителей. Такие шаги повысят безопасность поставок, обеспечат украинцев доступной энергией”, – сказал он.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Справка Finance.ua:

Украинский Национальный нефтегазовый холдинг “Нафтогаз Украины” начал судиться с российским “Газпромом” по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и по контракту купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня 2017 года Стокгольмский арбитраж принял промежуточное решение в пользу “Нафтогаза”, просмотрев цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у российского монополиста с учетом рыночных условий.

Кроме того, Стокгольмский суд отменил требование “Газпрома”, согласно которому Украина должна была ежегодно закупать 52 миллиарда кубометров газа, или оплачивать его стоимость, при этом не выбирая весь объем (принцип “бери или плати”).