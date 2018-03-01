Налоговая оштрафовала Коболева на 8 миллиардов

Государственная фискальная служба оштрафовала главу правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.
Об этом Коболев сообщил на своей странице в Facebook.
“А вот и поздравление с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональных штрафа на сумму 7 млрд и 1,3 млрд грн. То есть я (как физическое лицо) должен уплатить 8,3 млрд грн “не позднее пятнадцати дней”, – заявил глава НАК.
Коболев также опубликовал соответствующие документы за подписью начальника энергетической таможни ГФС Игоря Пиковского, в которых Коболев обвиняется в нарушении таможенных правил.
Основание, указанное в тексте постановления, – “не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопроводительных документов”.
“Реальная причина – отказ “Нафтогаза” оформлять и оплачивать природный газ, который “Газпром” контрабандой поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не потребляли, но на котором настаивает “Газпром”, – пояснил Коболев.
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