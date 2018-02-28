День финансов, 28 февраля: платить за дороги, реформировать ЕСВ, пенсии налогом не облагать

Среда, 28 февраля. Пока Петр Порошенко напоминал украинцам, что те не чувствуют эффекта от реформ, депутаты, Кабмин, и суды, видимо, старались изменить ситуацию. И вот что у них вышло:

Пенсии налогом не облагать. Конституционный Суд признал неконституционным налогообложение пенсий. КС считает, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховым взносам и предназначенным размером пенсионных выплат.

Платить за дороги. Верховная Рада приняла закон, позволяющий передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации. Уверяют, что концессионные дороги – это дороги более высокого качества, которые соответствуют высоким стандартам, поскольку главным для пользователей этих дорог будет качество и скорость движения.

Реформировать ЕСВ. Правительство разрабатывает законопроект, предусматривающий введение регрессивной шкалы уплаты Единого социального взноса (ЕСВ). О деталях рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Содействовать инвестициям. Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций” № 6141. Читайте, какие шаги это содействие предусматривает.

Упростить выезд детей. Верховная Рада приняла за основу изменения в некоторые законодательные акты относительно порядка выезда ребенка за пределы Украины. Предлагается упростить процедуру выезда ребенка, которая в последние годы была сильно затруднена и требовала или отдельного нотариального разрешения родителей, или отдельного решения суда на каждый выезд ребенка.

Цены на газ снижать. В скором времени в Украине начнется системное снижение цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Он напомнил, что Украина в 2017 году нарастила добычу газа. “Мы увеличили собственную добычу газа в прошлом году и будем это делать и в дальнейшем – в 2018, 2019 и 2020 годах”, – заявил Гройсман.