Украинцы не чувствуют эффекта от реформ – Порошенко

Украинцы не чувствуют эффекта от реформ, которые принимаются. Об этом на пресс-конференции заявил президент Петр Порошенко, пишет Сегодня.
“От большинства реформ украинцы еще не чувствуют эффекта. Жизнь украинцев еще не улучшилась. Качество жизни только начинает улучшаться, но темпы слишком низкие. И меня как президента это не устраивает”, – сказал он.
“Одним из главных вызовов остается социальный. Бедность и низкое качество жизни большинства украинцев. Люди этим, естественно, недовольны. … С одной стороны, 2014 год как вспомнишь, так и вздрогнешь – мы получили слабую экономику, смертельно раненную банковскую систему, пустой казначейский счет… Надо было искать деньги на оборону в условиях, когда в результате оккупации мы потеряли более 20% промышленного потенциала”, – сказал он.
Также, по словам президента, отдельным видом гибридной войны стало закрытие российского рынка.
“Но мы выстояли. И все равно не покидает чувство, что сделали не все, что могли. Мы возобновили экономический рост – плюс 2% ВВП – это лучше, чем минус 15%, но эти темпы недостаточны, чтобы дать каждому украинскому гражданину качественное образование, медицину, гарантировать безопасность”, – сказал он.
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