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Рада планирует упростить выезд детей за границу

Рада планирует упростить выезд детей за границу

Верховная Рада приняла за основу изменения в некоторые законодательные акты относительно порядка выезда ребенка за пределы Украины. Законопроект №6647 в первом чтении поддержали 233 народных депутата.

Законопроектом предлагается упростить процедуру выезда ребенка за пределы Украины, которая в последние годы была сильно затруднена и требовала или отдельного нотариального разрешения родителей, или отдельного решения суда на каждый выезд ребенка за пределы Украины.

Законопроект предусматривает:

- возможность предоставления родителями ребенка разрешения на выезд ребенка за пределы на срок до трех лет в сопровождении одного из родителей (других законных представителей) ребенка или других лиц;

- право ребенка на выезд за пределы Украины в случае отсутствия согласия одного из родителей ребенка по решению суда или с разрешения органа опеки и попечительства.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла закон относительно усиления защиты прав детей с помощью нового порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Закон упрощает процедуру временного выезда ребенка за пределы Украины.

По материалам Зеркало Недели
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