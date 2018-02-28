ВР приняла за основу законопроект о содействии привлечению инвестиций

Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций” № 6141. За принятие документа проголосовали 236 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к закону, им предусмотрено введение надлежащего правового режим учета прав собственности иностранных клиентов глобальных хранителей или других финансовых посредников на ценные бумаги в депозитарной системе Украины.

Проектом предусматривается ввести в законодательство относительно депозитарной деятельности новые правовые категории “номинальный держатель”, “счет в ценных бумагах номинального держателя”, а также нормировать связанные с этим основные аспекты депозитарной деятельности. Положениями законопроекта предусмотрено, что иностранные финансовые учреждения, которые соответствуют перечисленным в проекте критериям и фактически иностранными депозитарными учреждениями по законодательству государства их регистрации, предлагается определить номинальными держателями и предоставить возможность украинским депозитарным учреждениям открывать для них счета в ценных бумагах номинального держателя.

На указанных счетах украинская депозитарная система будет вести учет ценных бумаг и прав на ценные бумаги, владельцами которых являются клиенты номинального держателя. Проектом также предусматривается урегулировать основы функционирования и обслуживания указанных, а также связанные с этим ограничения и требования, в частности, раскрытие информации, а также вопросы государственного регулирования и контроля и тому подобное.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы Украины “О депозитарной системе Украины”, “О ценных бумагах и фондовом рынке”, “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” и “О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине”.