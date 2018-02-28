Рева рассказал детали о планах правительства реформировать ЕСВ

Правительство разрабатывает законопроект, предусматривающий введение регрессивной шкалы уплаты Единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Принятие этого законопроекта позволит увеличить поступления Пенсионного фонда без увеличения ставки ЕСВ, уточнил чиновник.

“Речь идет о введении регрессивной шкалы уплаты ЕСВ на всю сумму полученной зарплаты. Сумма (с которой взымается ЕСВ, – ред.) будет расти, но процент снижаться”, – сказал Рева.

На данный момент предельная сумма, с которой взымается единый соцвзнос по ставке 22%, ограничена 15 минимальными зарплатами – 55,8 тыс. гривен.

“После введения регрессивной шкалы уплаты ЕСВ без ограничения суммы зарплаты бюджет Пенсионного фонда дополнительно получит 5 миллиардов гривен”, – сказал Рева.

По словам министра, это нововведение коснется 60 тыс. человек, получающих высокие зарплаты.