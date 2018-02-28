Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1273 0

Украинцев ждет системное снижение цен на газ – Гройсман

Украинцев ждет системное снижение цен на газ – Гройсман

В скором времени в Украине начнется системное снижение цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает “Сегодня”.

“В течение нескольких лет мы выйдем на полное обеспечение собственным газом и начнем системное снижение цен на газ”, – заявил глава правительства.

Гройсман напомнил, что Украина в 2017 году нарастила добычу газа на 4% по сравнению с 2016 годом.

“Мы увеличили собственную добычу газа в прошлом году и будем это делать и в дальнейшем – в 2018, 2019 и 2020 годах”, – заявил Гройсман.

Читайте также: Цены на газ для населения пока расти не будут – вице-премьер

Напомним, ранее глава правительства предупреждал, что после создания свободного рынка цену газа в Украине Кабмин устанавливать не будет. Сейчас механизм формирования рыночной цены разрабатывается совместно со специалистами Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

При этом министр финансов Александр Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут снизиться. Также цена на газ для украинцев будет зависеть от того, сколько голубого топлива собственной добычи потратят на нужды населения. Чем больше будет использоваться украинского газа, тем ниже будет зависимость от “импортного паритета”, то есть ниже и цена на газ.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018