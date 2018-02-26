День финансов, 26 февраля: стоимость билета на украинский Hyperloop, новые лоукостеры от Омеляна и сроки захода IKEA в Украину

Понедельник, 26 февраля, оказался днем новостей о долгожданных и местами фантастических проектах в Украине.
Глава украинского Hyperloop озвучил цену строительства тестовой площадки. По словам руководителя украинского проекта “5-го вида транспорта”, сейчас на европейском континенте один км пути стоит 40 миллионов долларов. Если речь идет о Hyperloop, то это от 11 до 17 миллионов долларов.
В продолжение темы, эксперты подсчитали примерную стоимость билета на украинский Hyperloop. Согласно подсчетам аналитического центра, для покрытия эксплуатационных расходов стоимость билета «Киев-Одесса» должна составлять 19,9 долл. или 518 грн (курс 26 грн/долл. США). В среднем такой маршрут будет занимать до 30 минут.
Не только Ryanair. В Украину могут зайти еще два лоукостера. “Я не могу об этом говорить, потому что это переговорный процесс. Но мы ожидаем еще как минимум две авиакомпании к концу года. С одними я уже уверен на 90%, с другой компанией – еще так, 50 на 50%”, – заявил глава Мининфраструктуры.
Сообщили, когда IKEA появится в Украине. Рассматриваются два варианта захода компании на украинский рынок. Один из вариантов – искать землю, строить центры и ждать 2-3 года. Другой – заходить на рынок с большой арендой торговых площадей, большим онлайн-магазином и складом. В компании отмечают, что второй вариант действительно работает. Он позволит компании гораздо быстрее зайти в Украину.
Киберполиция задержала разыскиваемого в 30 странах хакера. По информации ведомства, задержанный украинец был организатором сети Avalanche, которая работала 7 лет. Avalanche использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовыми глобальными вредоносными атаками и отмывания денег. В Германии, по оценкам экспертов, это повлекло ущерб на более 6 млн евро.
И традиционные новости о том, что ждать от курса на этой неделе? Эксперты сделали прогноз по валютному рынку на ближайшие 7 дней. Здесь вы сможете узнать, что для вас окажется выгодней: скупать валюту или продавать.
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