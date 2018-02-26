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Глава украинского Hyperloop озвучил цену строительства тестовой площадки

Глава украинского Hyperloop озвучил цену строительства тестовой площадки

Руководитель украинского проекта строительства Hyperloop – HypeUA Александр Озеран озвучил приблизительную цену строительства тестовой площадки в Днепре.

Об этом он рассказал в интервью Общественному радио.

“Это как раз сейчас подсчитывается. Но это не такие большие деньги. Сейчас на европейском континенте один км пути стоит 40 миллионов долларов. Если мы говорим о Hyperloop, то это от 11 до 17 миллионов долларов. Тестовая площадка – это полкилометра, то есть не такие значительные деньги”, – отметил он.

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Справка Finance.ua

  • В городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.
  • 21 февраля на веб-сайте министерства появился анонс “Hyperloop в Украине” без уточнения подробностей, а на странице в соцсети Facebook В.Омелян коротко написал: “Really. Inception”.
  • Тем временем Украина не значится среди стран, которые рассматривались для этого проекта. Ближайшей страной, которая могла бы быть в нем участником, является Польша.
  • Hyperloop – проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 гг. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT.
По материалам Економічна Правда
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