Глава украинского Hyperloop озвучил цену строительства тестовой площадки

Руководитель украинского проекта строительства Hyperloop – HypeUA Александр Озеран озвучил приблизительную цену строительства тестовой площадки в Днепре.
Об этом он рассказал в интервью Общественному радио.
“Это как раз сейчас подсчитывается. Но это не такие большие деньги. Сейчас на европейском континенте один км пути стоит 40 миллионов долларов. Если мы говорим о Hyperloop, то это от 11 до 17 миллионов долларов. Тестовая площадка – это полкилометра, то есть не такие значительные деньги”, – отметил он.
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