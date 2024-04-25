Рада установила дополнительные основания для увольнения с работы на стратегических объектах — Finance.ua

Рада установила дополнительные основания для увольнения с работы на стратегических объектах
Верховная Рада Украины установила дополнительные основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Как сообщила сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко в Telegram, за законопроект № 7731 о внесении изменений в Кодекс законов о труде по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов в целом проголосовали 234 народных депутата.
Согласно законопроекту, новым основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя являются действия или бездействие работника, который трудится на объектах стратегического значения и/или объектах критической инфраструктуры и которые способствуют государству-агрессору.
Основанием для увольнения также теперь является невыполнение работником правил внутреннего трудового распорядка.
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