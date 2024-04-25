Парламент поддержал создание единого реестра квалификаций — Finance.ua

Парламент поддержал создание единого реестра квалификаций Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Парламент поддержал создание единого реестра квалификаций

Верховная Рада приняла в основу законопроект № 9630 о создании Единого реестра квалификаций.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк написал в Telegram.

«№ 9630 — создание Единого реестра квалификаций (Классификатора профессий) путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников, Реестра квалификаций приняли за основу» — написал Железняк.

Законопроектом № 9630 об усовершенствовании национальной системы квалификаций предусмотрено создание Единого реестра квалификаций на основании Классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников и Реестра квалификаций и синхронизации с другими базами данных, чтобы процесс обмена и доступа к информации о профессиональных квалификациях был быстрый, прозрачный и отвечал потребностям рынка труда в реальном времени.

В пояснительной записке к нему указано, что существующие Национальный классификатор профессий и Справочник квалификационных характеристик профессий работников в силу отсутствия их синхронизации с Реестром квалификаций, морального устаревания и несоответствующей современным производственным процессам и оборудованию, а также ведение различными субъектами тормозят развитие рынка труда и не способствуют эффективному выполнению задач и функций коллегиального органа в сфере квалификаций.

УНН По материалам:

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