Парламент поддержал создание единого реестра квалификаций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Парламент поддержал создание единого реестра квалификаций

Казна и Политика
0
Парламент поддержал создание единого реестра квалификаций
Парламент поддержал создание единого реестра квалификаций
Верховная Рада приняла в основу законопроект № 9630 о создании Единого реестра квалификаций.
Об этом народный депутат Ярослав Железняк написал в Telegram.
«№ 9630 — создание Единого реестра квалификаций (Классификатора профессий) путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников, Реестра квалификаций приняли за основу» — написал Железняк.
Читайте также
Законопроектом № 9630 об усовершенствовании национальной системы квалификаций предусмотрено создание Единого реестра квалификаций на основании Классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников и Реестра квалификаций и синхронизации с другими базами данных, чтобы процесс обмена и доступа к информации о профессиональных квалификациях был быстрый, прозрачный и отвечал потребностям рынка труда в реальном времени.
В пояснительной записке к нему указано, что существующие Национальный классификатор профессий и Справочник квалификационных характеристик профессий работников в силу отсутствия их синхронизации с Реестром квалификаций, морального устаревания и несоответствующей современным производственным процессам и оборудованию, а также ведение различными субъектами тормозят развитие рынка труда и не способствуют эффективному выполнению задач и функций коллегиального органа в сфере квалификаций.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.