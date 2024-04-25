Объем европейской военной поддержки Украины сравнился с американской — исследование Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Объем европейской военной поддержки Украины сравнился с американской — исследование

За последние месяцы Европа догнала отставание от США по объему военной поддержки Украины. Европа предоставила около 42 млрд евро, США — 43,1 миллиарда.

Это следует из нового исследования Ukraine Support Tracker о помощи Украине, которое регулярно проводит Кильский институт мировой экономики.

С начала полномасштабного вторжения военная поддержка от Европы достигла 42 миллиарда евро с точки зрения ассигнований, что почти сравнивается с ассигнованиями США в размере 43,1 млрд евро.

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«В целом в январе и феврале 2024 года европейские страны выделили Украине около 6 миллиардов евро помощи, почти все — для военных», — говорится в исследовании.

В частности, Германия объявила о своем крупнейшем за почти год пакете военной помощи — 2,4 млрд евро. В него вошли и системы противовоздушной обороны, и артиллерия калибра 155 мм, боеприпасы.

Швеция также выделила свой самый большой военный пакет за всю историю (0,7 миллиарда евро), который содержит разнообразное как морское, так и сухопутное военное оборудование.

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По состоянию на 29 февраля доноры и ЕС выделили 89,9 млрд евро помощи на военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины, из них США — 67 млрд евро. В то же время, с лета 2023 года ассигнования Европы стабильно превышали поступления от США, поскольку Конгресс больше года не одобрял новую помощь Украине.

Економічна Правда По материалам:

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