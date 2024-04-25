Гостиницу «Украина» включили в список объектов большой приватизации — Finance.ua

Гостиницу «Украина» включили в список объектов большой приватизации Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Гостиницу «Украина» включили в список объектов большой приватизации

Государственное предприятие «Гостиница «Украина» (Киев) включено в список объектов большой приватизации.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 352-р от 23 апреля.

Кабмин дополнил приложение к правительственному распоряжению № 36 от 16 января 2019 года «Об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности» разделом «Государственное предприятие «Гостиница «Украина».

Читайте также В Украине планируют начать крупную приватизацию: что пустят с молотка

В январе этого года глава Фонда госимущества Виталий Коваль заявлял, что гостиница «Украина» накопила более 45 млн грн долгов, поэтому в планах фонда — ее приватизация. В феврале Коваль сообщил, что активы гостиницы «Украина» оцениваются в 1,039 млрд грн (без НДС). Объект могут выставить на продажу в конце этого лета.

Из-за военного положения гостиница недозаполнена, но ежемесячно здесь проходят в среднем 15 конференций, отмечал председатель ФГИУ. Отель состоит из шести конференц-залов, комнат для переговоров и фонда в 363 номера. Для гостей предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек. А также паркинг на 80 автомобилей, рассказывал Коваль.

Читайте также С начала года приватизация госимущества принесла бюджету 370 млн гривен

В 2024 году ФГИУ должно обеспечить поступление в госбюджет от продажи объектов приватизации на уровне 4 млрд грн. Как заявлял ранее заместитель председателя фонда Сергей Симонов, уже созданы аукционные комиссии по определению стартовых цен и условий продажи по 15 объектам большой приватизации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.