Гостиницу «Украина» включили в список объектов большой приватизации — Finance.ua

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Гостиницу «Украина» включили в список объектов большой приватизации

Казна и Политика
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Гостиницу «Украина» включили в список объектов большой приватизации
Гостиницу «Украина» включили в список объектов большой приватизации
Государственное предприятие «Гостиница «Украина» (Киев) включено в список объектов большой приватизации.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 352-р от 23 апреля.
Кабмин дополнил приложение к правительственному распоряжению № 36 от 16 января 2019 года «Об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности» разделом «Государственное предприятие «Гостиница «Украина».
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В январе этого года глава Фонда госимущества Виталий Коваль заявлял, что гостиница «Украина» накопила более 45 млн грн долгов, поэтому в планах фонда — ее приватизация. В феврале Коваль сообщил, что активы гостиницы «Украина» оцениваются в 1,039 млрд грн (без НДС). Объект могут выставить на продажу в конце этого лета.
Из-за военного положения гостиница недозаполнена, но ежемесячно здесь проходят в среднем 15 конференций, отмечал председатель ФГИУ. Отель состоит из шести конференц-залов, комнат для переговоров и фонда в 363 номера. Для гостей предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек. А также паркинг на 80 автомобилей, рассказывал Коваль.
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В 2024 году ФГИУ должно обеспечить поступление в госбюджет от продажи объектов приватизации на уровне 4 млрд грн. Как заявлял ранее заместитель председателя фонда Сергей Симонов, уже созданы аукционные комиссии по определению стартовых цен и условий продажи по 15 объектам большой приватизации.
По материалам:
Forbes.ua
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