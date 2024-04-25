Активы бывших дочек росбанков уже продали на 5 млрд гривен — Finance.ua

Активы бывших дочек росбанков уже продали на 5 млрд гривен Сегодня 19:32 — Казна и Политика

Активы бывших дочек росбанков уже продали на 5 млрд гривен

Активы бывших дочек росбанков уже проданы на 5 млрд гривен на государственных онлайн-аукционах Прозорро.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.

«На 5 миллиардов гривен Фонд гарантирования вкладов продал активы бывших дочек российских банков через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Это активы бывших дочерних структур российских банков АО «МР Банк» (бывший «Сбербанк») и ПАО «Проминвестбанк», — говорится в сообщении.

Дочерние структуры АО «МР Банк» и ПАО «Проминвестбанк» были выведены с украинского рынка в первые дни полномасштабной войны в феврале 2022 года. И по состоянию на конец марта бизнес получил в собственность через государственные онлайн-аукционы Прозорро. Продажи уже почти четыре сотни активов этих банков.

Директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут отметила, что как только были открыты доступы к госреестрам, Фонд сразу объявил в системе Прозорро. Продажи первые аукционы по продаже активов МР Банка и Проминвестбанка . В результате, за два года ликвидации полученные от продажи активов средства были направлены на удовлетворение требований кредиторов этих банков — физических и юридических лиц.

Кроме того, значительную часть активов российских банков Фонд направил на поддержку обороноспособности Украины, в частности путем перечисления 26 млрд грн в гривневом эквиваленте в Госбюджет и прекращения задолженности украинских государственных предприятий перед российскими банками на почти 16.5 млрд грн. Также часть имущества Фонд разными способами передал Силам Обороны Украины.

Среди активов, которые принадлежали АО «МР Банк» и ПАО «Проминвестбанк» и были проданы через электронную торговую систему Прозорро. Продажи, жилые дома и квартиры, здания банков, поликлиник, административные помещения, земельные участки, офисная техника, автомобили, имущественные права и права требования по кредитным договорам. В частности, среди успешно реализуемых активов:

элитная квартира в Конча-Заспе за 4.4 млн гривен;

здание банка с пристройкой подсобных помещений в Кривом Роге;

более чем в два раза по результатам аукциона выросла цена офисного здания в Виннице.

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По состоянию на конец апреля 2024 года Фонд гарантирования вкладов выставил на торги еще более десятка активов дочерних структур российских банков почти на 165 млн гривен.

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