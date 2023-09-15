«Прозорро.Продажи» обнародовало 15 объектов крупной приватизации с ОПЗ, «Центрэнерго» и ОГХК — Finance.ua

«Прозорро.Продажи» обнародовало 15 объектов крупной приватизации с ОПЗ, «Центрэнерго» и ОГХК Сегодня 11:37 — Фондовый рынок

Контрольные пакеты акций «Одесский припортовый завод», «Центрэнерго», «Объединенная горно-химическая компания», «Украинские энергетические машины», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром» вошли в 15 объектов крупной приватизации, которые представлены в системе. «Прозорро.Продажи».

Согласно информации на сайте, среди них также госпакеты акций «Днепровского электровозостроительного завода», НАК «Украгролизинг», «Индар», «Ориана» и «Азовмаш», 51% доля «Запорожского титано-магниевого комбината» и цельные имущественные комплексы компании «Краснолиманская», «Уманский ликероводочный завод» и «Завод алюминиевой фольги».

Организатором выступает Фонд госимущества (ФГИ) Украины, однако сроки продажи отсутствуют.

Как сообщалось, после внесенных изменений в приватизационное законодательство 21 июля 2023 года вступили в силу изменения в постановление, в котором Кабмин определил технические требования к работе с направлением крупной приватизации на «Прозорро.Продажи» для электронных маркетплейсов. Речь идет о продаже государственных объектов балансовой стоимостью от 250 млн грн через онлайн-аукционы в системе.

Согласно требованиям, «Прозорро.Продажи» как администратор торговой системы аккредитовало для крупной приватизации в начале августа 19 площадок.

В конце марта этого года бывший глава ФГИ, а недавно назначенный министром обороны Рустем Умеров предполагал, что крупная приватизация может быть возобновлена ​​уже в третьем квартале этого года.

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