Не только Ryanair. В Украину могут зайти еще два лоукостера

Переговоры о выходе на украинский рынок ведутся с двумя бюджетными авиаперевозчиками, кроме Ryanair.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире “5 канала”.

“Я не могу об этом говорить, потому что это переговорный процесс. Но мы ожидаем еще как минимум две авиакомпании к концу года. С одними я уже уверен на 90%, с другой компанией – еще так, 50 на 50%”, – заявил глава Мининфраструктуры.

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Кроме того, министр напомнил, что в этом году должна начать летать анонсированная еще в прошлом году новая украинская авиакомпания.

“SkyUp этом году, как и обещали, выходят на украинский рынок. И я надеюсь, что у нас еще есть два проекта по созданию украинских авиакомпаний в бюджетном сегменте, и они выстрелят или в этом, или в следующем году”, – отметил Омелян.