Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах рынка стабилизировался, и в результате изменился разнонаправленно и незначительно. Официальный курс доллара практически не изменился, на межбанке доллар немного вырос, а на наличном рынке, наоборот, умеренно снизился.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, сохранился вблизи 26,99 грн.
Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 27,01 грн до 27,04 грн, или на 0,1%.
Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 26,98/27,34 до 26,87/27,15.
Таким образом, покупка снизилась на 0,4%, а продажа – на 0,7%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,0% за счет более быстрого снижения продажи по сравнению с покупкой.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, операции на рынке экспортеров и импортеров достигли определенного баланса, и этот баланс на ближайшую неделю сохранится, в случае отсутствия каких-либо форс-мажорных обстоятельств.
Со слов эксперта, на начавшейся неделе ожидается продолжение стабилизации курса доллара вблизи текущих уровней.
“Безналичный доллар может незначительно вырасти через неделю до 27,1 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,8/27,2 грн”, – говорит Иосуб.
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