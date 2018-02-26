Сообщили, когда IKEA появится в Украине

Шведская торговая сеть IKEA откроет в Украине магазин к концу 2018 года.
Рассматриваются два варианта захода на украинский рынок. Один из вариантов – искать землю, строить центры и ждать 2-3 года. Другой – заходить на рынок с большой арендой торговых площадей, большим онлайн-магазином и складом.
В компании отмечают, что второй вариант действительно работает. Он позволит компании гораздо быстрее зайти в Украину.
Ранее глава правления Мандарин Плаза Александр Черницкий сообщал, что IKEA может стать арендатором ТРЦ Южный. Строительство центра площадью 450 тыс. кв. м было запланировано на конец 2017 года в Голосеевском районе Киева.
Читайте также: Появление IKEA на украинском рынке может дорого стоить отечественным производителям – эксперт
В 2011 году IKEA заявляла о намерении инвестировать €20 млн в расширение производственных мощностей компании ЭНО-Мебель Лтд (Мукачево, Закарпатская область) до 2016 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Одесской области целый город предупредили, что отключат газ за долги8 ч. назад - 1325 65
Hyperloop по-украински: эксперты подсчитали примерную стоимость билета7 ч. назад - 3278 15
Глава Минфина США: хотим превратить Луну в заправкуВчера, 22:00 - 3685 13
СМИ узнали, во сколько обойдется Германии "Северный поток-2"10 ч. назад - 1256 5
Глава украинского Hyperloop озвучил цену строительства тестовой площадки2 ч. назад - 829 4
Когда упадут цены на электромобили: эксперт дал оптимистичный прогноз9 ч. назад - 4229
Глава Минфина США: хотим превратить Луну в заправкуВчера, 22:00 - 3685 13
Сообщили, когда IKEA появится в Украине8 ч. назад - 3317 2
Hyperloop по-украински: эксперты подсчитали примерную стоимость билета7 ч. назад - 3278 15
В Украине изменили правила регистрации абонентов связиВчера, 20:00 - 2757 1
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)4 ч. назад - 519 1
Microsoft разработала VR-трость для слепыхВчера, 15:10 - 211
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1357 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2372
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1585 1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг