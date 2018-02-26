Сообщили, когда IKEA появится в Украине

Шведская торговая сеть IKEA откроет в Украине магазин к концу 2018 года.

Рассматриваются два варианта захода на украинский рынок. Один из вариантов – искать землю, строить центры и ждать 2-3 года. Другой – заходить на рынок с большой арендой торговых площадей, большим онлайн-магазином и складом.

В компании отмечают, что второй вариант действительно работает. Он позволит компании гораздо быстрее зайти в Украину.

Ранее глава правления Мандарин Плаза Александр Черницкий сообщал, что IKEA может стать арендатором ТРЦ Южный. Строительство центра площадью 450 тыс. кв. м было запланировано на конец 2017 года в Голосеевском районе Киева.

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В 2011 году IKEA заявляла о намерении инвестировать €20 млн в расширение производственных мощностей компании ЭНО-Мебель Лтд (Мукачево, Закарпатская область) до 2016 года.