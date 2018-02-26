Киберполиция задержала разыскиваемого в 30 странах хакера

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины задержал хакера, которого разыскивали правоохранители 30 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в соцсети Facebook.
При задержании у него обнаружили украинский паспорт на имя другого человека, по которому хакер прибыл в Киев. В ходе обыска на съемной квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.
По информации ведомства, задержанный был организатором сети “Avalanche”, которая работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран. 30 ноября 2016 года полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности — 33-летнего местного жителя.
Сегодня суд в Полтаве, который уже отпустил хакера на свободу, будет принимать решение о мере пресечения.
“1 декабря 2016 года Октябрьский районный суд г.Полтавы рассмотрел ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины об его аресте. В выборе именно такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый исчез из зала суда. Позже он был объявлен в международный розыск”, — отметили в Департаменте.
Согласно украинскому законодательству, ему инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
“В то же время прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (ФРГ) расследуется уголовное дело в отношении международной платформы преступной инфраструктуры, известной как “Avalanche”, которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. В Германии, по оценкам экспертов, это повлекло ущерб на более 6 млн евро. Кроме того, связанные с кибератаками денежные потери, осуществленные по сети “Avalanche”, по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру”, — рассказали в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.
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