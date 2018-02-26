Hyperloop по-украински: эксперты подсчитали примерную стоимость билета

Эксперты аналитического центра Украинский институт будущего просчитали приблизительную стоимость билета на поезд Hyperloop из Киева в Одессу.
Данные исследования опубликованы на сайте аналитического центра.
Согласно подсчетам аналитического центра, для покрытия эксплуатационных расходов стоимость билета «Киев-Одесса» должна составлять 19,9 долл. или 518 грн (курс 26 грн/долл. США) (эту модель также используют на маршруте Лос-Анджелес – Сан-Франциско). Согласно другому подходу, чтобы проект был окупаемым через 30 лет, цена билета должна быть не менее 4384 грн.
При стоимости в 518 грн (подход 1) и 4384 (подход 2) расчетное время поездки Киев-Одесса составит 31 мин. Например по состоянию на июнь 2017 года билет на поезд «Интерсити» при времени путешествия 6 часов стоил 324 грн, на самолет – 2970 грн (время поездки – 1 час).
По оценке Украинского института будущего, прогнозируемая стоимость Hyperloop в Украине по маршруту «Киев-Одесса» составит 3,6 млрд долл. США. В то же время, как отмечают эксперты, сметная стоимость проекта может увеличить изменение стоимости основных составляющих, расходы на разрешения, покупка земельных участков и тому подобное.
В Днепре планируется создать тестовую площадку для реализации проекта вакуумного поезда Hyperloop в Украине при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике.
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