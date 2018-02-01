День Финансов, 1 февраля: МВФ и соблазны для власти, санкции США и российский рубль, Кличко и Starbucks

Четверг, 1 февраля. Немаловажную роль в новостном фоне этого дня сыграли “соседи” Украины, не отставали также и другие страны.

Беларусь

Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь вступило в силу 1 февраля 2018 года.

Внешний госдолг Беларуси вырос почти на четверть. Долг Беларуси по состоянию на 1 января 2018 года составил $16,7 млрд, увеличившись за прошлый год на $3,1 млрд, или на 22,6%, сообщает министерство финансов страны.

Чехия

Чехия вдвое увеличивает квоту на работников из Украины. Чешское правительство согласилось вдвое увеличить квоты на прием работников из Украины – до 19,6 тыс. в год, чтобы помочь местным фирмам, которые заявляют о дефиците рабочей силы

Италия

Италия увеличила импорт товаров из Украины. Экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8%, а импорт — на 23,5%, об этом заявил министр иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано.

Россия

Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций США. Усиление санкций США против России может заставить иностранных инвесторов отказаться от российских бондов, что потенциально может привести к обвалу российского рубля в 2018 году.

Резервный фонд России официально прекратил существование. Ровно через 10 лет после создания Резервный фонд официально прекратил существование с 1 февраля. Остатки на его счетах на 1 января были обнулены.

Швейцария

Крупный международный трейдер начал поставки газа в Украину. Международный энерготрейдер с регистрацией в Швейцарии, компания DufEnergy, впервые поставил природный газ в адрес своей дочерней украинской компании Дюфенерджи Украины.

США

Кличко ответил на отказ Starbucks работать в Украине. Американская сеть кофеен Starbucks рано или поздно выйдет на украинский рынок. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, после того как В Starbucks открестились от планов выхода на рынок Украины.

Федеральная резервная система США приняла решение по учетной ставке. ФРС США приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1,25-1,50% годовых.

Минфин США: против фигурантов “кремлевского списка” введут санкции. Министерство финансов США уверяет, что так называемый кремлевский доклад имеет засекреченную часть, в которой говорится о будущих экономических санкциях против его фигурантов.

МВФ: повышение зарплаты – соблазн для власти. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что у властей Украины велик соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики.