Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 160 0

Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти

Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти

Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти по территории страны. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь вступило в силу 1 февраля 2018 года.

Согласно документу, ранее установленные тарифы на услуги ОАО “Гомельтранснефть Дружба” и ОАО “Полоцктранснефть Дружба” по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 6,7%.

Напомним, Беларусь с 1 февраля 2018 года повышает экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Добавим, Украина в 2017 году увеличила объемы прокачки нефти на 5,3% до 16,034 млн т к предыдущему году.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018