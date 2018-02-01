Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти по территории страны. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь вступило в силу 1 февраля 2018 года.

Согласно документу, ранее установленные тарифы на услуги ОАО “Гомельтранснефть Дружба” и ОАО “Полоцктранснефть Дружба” по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 6,7%.

Напомним, Беларусь с 1 февраля 2018 года повышает экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Добавим, Украина в 2017 году увеличила объемы прокачки нефти на 5,3% до 16,034 млн т к предыдущему году.