Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти по территории страны. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь вступило в силу 1 февраля 2018 года.
Согласно документу, ранее установленные тарифы на услуги ОАО “Гомельтранснефть Дружба” и ОАО “Полоцктранснефть Дружба” по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 6,7%.
Напомним, Беларусь с 1 февраля 2018 года повышает экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Добавим, Украина в 2017 году увеличила объемы прокачки нефти на 5,3% до 16,034 млн т к предыдущему году.
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