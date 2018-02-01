Крупный международный трейдер начал поставки газа в Украину

Международный энерготрейдер с регистрацией в Швейцарии, компания DufEnergy, впервые поставил природный газ в адрес своей дочерней украинской компании Дюфенерджи Украины.

Об этом сообщил enkorr.

Поставка тестовой партии газа была произведена ​​в середине января через венгерскую границу. Лицензию на торговлю природным газом в Украине дочерняя компания DufEnergy получила в конце декабря 2017 года. Свое представительство в Киеве трейдер открыл весной прошлого года.

DufEnergy входит в тройку крупнейших поставщиков природного газа в Украину. В 2017 году структуры швейцарского трейдера продали 14 украинских импортеров более 1,3 млрд куб. м газа.

Напомним, ранее свои представительства в Украине открыли международные трейдеры Trafigura, MET Holding, AOT Energy.

В ноябре 2016 года швейцарская DufEnergy Trading SA подписала договор на транспортировку и хранение природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) с оператором газотранспортной системы, компанией Укртрансгаз.