МВФ: повышение зарплаты - соблазн для власти

У властей Украины велик соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.

Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.

“Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда”, – сказал он.

Люнгман отметил, что власти должна держать под контролем увеличение зарплат.

“Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики”, – сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров рассмотрит возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривен по итогам первого квартала 2018 года.

Справка Finance.ua

С 1 января 2018 года прожиточный минимум в Украине установлен в размере 1 700 гривен, а минимальная зарплата – 3 723 гривны.

В октябре в Национальном банке заявили, что повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции.