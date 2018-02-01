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МВФ: повышение зарплаты - соблазн для власти

МВФ: повышение зарплаты - соблазн для власти

У властей Украины велик соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.

Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.

“Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда”, – сказал он.

Люнгман отметил, что власти должна держать под контролем увеличение зарплат.

“Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики”, – сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров рассмотрит возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривен по итогам первого квартала 2018 года.

Справка Finance.ua

  • С 1 января 2018 года прожиточный минимум в Украине установлен в размере 1 700 гривен, а минимальная зарплата – 3 723 гривны.
  • В октябре в Национальном банке заявили, что повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции.
  • В Нацбанке прогнозируют, что по итогам 2018 года инфляция составит 9% (предыдущий прогноз – 7,3%).
По материалам Економічна Правда
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