Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций США

Усиление санкций США против России может заставить иностранных инвесторов отказаться от российских бондов, что потенциально может привести к обвалу российского рубля в 2018 году. Такие оценки предоставили в Bank of America Merrill Lynch, передает Reuters.

“Давление может оказаться существенным. Оно будет зависеть от масштаба наложенных санкций. Точнее говоря, попытка полностью отрезать Россию от внешних рынков капиталов может привести к восстановлению спроса на твердую валюту, так как это было в конце 2014 года”, – говорится в отчете банка.

Reuters напоминает, что введение санкций против России в 2014 году после аннексии украинского Крыма заставило инвесторов отказаться от покупки ценных бумаг нескольких компаний и банков. Также некоторые лица попали под санкции.

Но теперь США рассматривают возможность ввести ограничения на покупку государственных облигаций России в рублях. В Bank of America Merrill Lynch считают, что это повысит доходность российских бондов на 100-150 базисных пунктов, в то время как иностранцы владеют российскими госбондами на 37 млрд долларов. Еще 14,5 миллиарда долларов внешнего государственного долга РФ находятся в руках инвесторов-нерезидентов. Внешний долг российских компаний и банков составляет 450 млрд долларов. Поэтому санкции усилят давление и на него, если новые американские ограничения будут введены.

Аналитики считают, что в следующем году может начаться стремительное падение рубля, как это было в 2014 году, когда ЦБ РФ пришлось потратить миллиарды долларов на поддержку национальной валюты, поднять базовые процентные ставки, а затем отпустить рубль в свободное плавание.