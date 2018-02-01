Минфин США: против фигурантов "кремлевского списка" введут санкции

Министерство финансов США уверяет, что так называемый кремлевский доклад имеет засекреченную часть, в которой говорится о будущих экономических санкциях против его фигурантов.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов Стивена Мнучина и главу отдела по связям с общественностью ведомства Тони Саега.

В частности, Мнучин заявил, а Саег подтвердил, что результатом “кремлевского доклада” будет введение санкций.

По словам последнего, отчет содержит засекреченное приложение. Это сделано для того, чтобы избежать возможного вывода активов указанными в докладе физическими и юридическими лицами, а также чтобы предотвратить разглашение конфиденциальной информации.

“Минфин (этим докладом – ред.) дал понять, что мы сосредоточены на том, чтобы противодействовать дестабилизирующей деятельности России”, – сказал Саег.

Как известно, 29 января Министерство финансов США опубликовало “кремлевский доклад”, в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.