Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 322 0

Италия увеличила импорт товаров из Украины

Италия увеличила импорт товаров из Украины

Экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8%, а импорт — на 23,5%, — заявил министр иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано.

«Экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8%, а импорт — на 23,5%. Это означает, что произошел рывок вперед в нашем деловом обмене. И мы должны его углублять», — сообщил Анджелино Альфано.

По его словам, странам нужно преодолеть старое видение внешней политики, в том числе имеется в виду развитие экономической дипломатии.

«Итальянские предприниматели имеют большую заинтересованность в сотрудничестве с Украиной. Реформы, которые проводятся в Украине, каждый раз увеличивают ее интегрированность в Европу. Призываю итальянские предприятия инвестировать в Украину», — подчеркнул министр иностранных дел Италии.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018