Наиболее распространенные мошеннические «схемы» на популярных курортах — Finance.ua

Наиболее распространенные мошеннические «схемы» на популярных курортах Сегодня 15:15 — Личные финансы

Наиболее распространенные мошеннические «схемы» на популярных курортах

Часто на популярных курортах туристы попадают в ловушки недобросовестных людей, имеющих только одну цель — получить как можно больше денег.

О наиболее распространенных мошеннических «схемах» рассказывает Oboz.ua.

Фейковые турфирмы

В разгар туристического сезона на рынке могут появляться фирмы-однодневки, суть которых состоит лишь в одном — взять побольше предоплаты у «клиентов» и исчезнуть.

Перед тем как воспользоваться услугами фирмы, изучите отзывы, введите название компании в поисковой системе и посмотрите на предыдущий опыт работы.

Кроме того, не стоит верить фирмам, внезапно предлагающим подозрительно дешевые путевки. Отказывайтесь от предложений, которые нужно оплатить «только сегодня».

Поддельные платежные терминалы

В крупных туристических центрах целые магазины создаются для того, чтобы установить поддельный платежный терминал.

Читайте также Какие менее известные туристические направления в Европе стоит выбрать для отпуска

Туриста при оплате товаров картой просят ввести пин-код. При этом устройство запоминает код карты, а данные карты местные умельцы успевают скопировать, совершая это через платежный терминал.

После этого мошенники создают копию вашей карты и спокойно снимают с нее деньги в банкомате.

В последнее время участились случаи мошенничества с бесконтактными картами.

Читайте также Какие страны мира увеличивают туристические налоги для путешественников

Эксперты советуют брать с собой в отпуск наличные деньги, а также не расплачиваться картой в мелких магазинах.

Таксисты-мошенники

В популярных египетских и турецких курортах некоторые таксисты работают исключительно для прикрытия, а в действительности занимаются мошенничеством.

Ни в коем случае нельзя отдавать деньги водителю, пока он не довез вас до места назначения.

Читайте также ТОП-5 стран с самым низким уровнем коррупции

Будьте осторожны, когда таксист попросит вас поменять ему маленькие купюры на большую. Получив купюру, таксист может дать вам не полную сумму или даже фальшивые деньги.

Прокат автомобиля

Еще опаснее брать на некоторых курортах транспорт напрокат. Если на арендованном вами транспорте обнаружат хоть одну царапину, то выставят огромный счет.

Поэтому, прежде чем брать какой-нибудь транспорт в аренду, осмотрите его на наличие повреждений и желательно со свидетелями.

Обмен валют

Чаще всего туристов обманывают во время обмена валюты. Этим грешат даже европейские страны.

Читайте также ТОП-3 страны по количеству украинских беженцев

Внешне все выглядит обычно: бронированное окно и табло с курсами. На самом же деле за саму услугу обмена берут комиссионные, а они могут составлять и 20 евро, и 70 евро.

То есть деньги обменяют по курсу, а сверх этого удержат кругленькую сумму. Чтобы не быть обманутым, всегда перед тем как отдать деньги, спрашивайте, сколько получите в обмен.

Псевдоврачи

Многие туристы едут на курорт не только отдохнуть, но и оздоровиться. Поэтому мошенники пользуются этим и начинают предоставлять фейковые услуги.

Читайте также Рейтинг счастливых стран Европы: на каком месте Украина

У таких «целителей» часто бывают сообщники среди работников гостиниц и ресторанов, которые направляют «клиентов» к «врачам».

Подобные обманы распространены по всему миру и могут отличаться друг от друга.

Например, некоторые мошенники торгуют «зубами доисторических чудовищ» и другими «реликвиями» аукционного масштаба. Более того, практически на каждом курорте можно встретить «целителя» или родственника «известного врача», которые не прочь содрать с туристов денег.

Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.