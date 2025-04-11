Туристам назвали четыре нарушения в самолете, из-за которых их могут наказать — Finance.ua

Туристам назвали четыре нарушения в самолете, из-за которых их могут наказать Сегодня 04:53 — Мир

Туристам назвали четыре нарушения в самолете, из-за которых их могут наказать

В канун пасхальных праздников 2025 во всей Европе традиционно ожидается авиационный бум, поскольку многие люди стремятся провести их в кругу семьи или отправиться в небольшой отпуск, воспользовавшись дополнительными выходными.

В связи с этим туристические эксперты издания Daily Express напомнили путешественникам о четырех важных правилах на борту самолета, из-за нарушений которых у них могут возникнуть серьезные проблемы — от крупного штрафа до ареста.

1. Не напивайтесь

У многих пассажиров есть традиция выпивать в аэропорту перед полетом, однако кроме того, что это не очень хорошо для самочувствия, также это может привести к серьезным проблемам, если они зайдут слишком далеко.

В частности, туристам напомнили, что из-за пьяного буяна на борту может быть изменен маршрут самолета, а это, в свою очередь, может обернуться большим штрафом для горе-пассажира — в случае с Ryanair это 15 тысяч евро.

Между тем такие авиакомпании, как EasyJet и Wizz Air, в последнее время стали чаще выгонять из самолетов пассажиров из-за проблем, связанных с алкоголем.

2. Не курите на борту самолета

Хотя еще лет 50 назад абсолютно привычным для пассажиров было затянуться папиросой во время полета, в наши дни курение запрещено на всех коммерческих рейсах, а нарушение запрета влечет серьезные последствия.

Эксперты напоминают, что это не только несет серьезный риск возникновения пожара, но и чревато пассажирами, пойманными за курением, многотысячными штрафами, а в некоторых случаях даже уголовным делом после приземления.

3. Не игнорируйте инструкции по безопасности

Несоблюдение указаний бортпроводников, например, игнорирование знака «Пристегните ремни», может привести к аресту или ограничению движения во время полета. В частности, бортпроводники имеют право задерживать пассажиров, нарушающих порядок, а пилоты могут вернуться в аэропорт вылета или вовсе изменить маршрут полета, если безопасность под угрозой.

«Бортпроводники могут казаться доброжелательными и приветливыми, но не стоит недооценивать их возможности обеспечения безопасности в полете», — говорят эксперты.

4. Не курите вейп в салоне самолета

Вейпинг запрещен многими крупными авиакомпаниями, включая British Airways, Jet2, EasyJet, Ryanair и Wizz Air, а пойманным на этом деле пассажирам грозят огромные штрафы, запрет на полеты этой авиакомпанией в будущем и даже заявление в полицию, предупреждают эксперты.

УНІАН По материалам:

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