Как самостоятельно узнать о налоговом долге: ТОП-4 сервиса — Finance.ua

Как самостоятельно узнать о налоговом долге: ТОП-4 сервиса
Граждане Украины могут самостоятельно проверить информацию о налоговой задолженности через ряд официальных сервисов.
В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области рассказали, через какие сервисы можно получить информацию о налоговом долге.
1. Электронный кабинет налогоплательщика
Пользователи Электронного кабинета имеют доступ к информации по уплате налогов, сборов и других платежей, в том числе о налоговом долге (задолженности).
А также получают уведомления о возникновении налогового долга во вкладке «Сообщения» меню «Входящие документы».
2. Мобильное приложение «Моя налоговая»
Раздел «Мои данные» содержит информацию о состоянии расчетов с бюджетом и налоговом долге.
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В приложении можно получить уведомление о наличии налогового долга, а также согласованном налоговом обязательстве.
Также через приложение можно уплатить налоговое обязательство с помощью любой из предложенных платежных систем и/или метода оплаты.
3. Чат-бот InfoTAX
InfoTAX в мессенджере Viber предоставляет возможность:
- получения уведомлений об имеющемся налоговом долге;
- доступа к состоянию расчетов с бюджетом;
- доступа к другой актуальной налоговой информации.
Меню чат-бота InfoTAX позволяет выбрать нужную опцию.
4. Интеграция с Порталом «Дія»
Предоставляет возможность доступа к состоянию расчетов с бюджетом, в том числе информации о налоговом долге (для ФЛП).
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