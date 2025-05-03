Как самостоятельно узнать о налоговом долге: ТОП-4 сервиса — Finance.ua
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Как самостоятельно узнать о налоговом долге: ТОП-4 сервиса

Личные финансы
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Как самостоятельно узнать о налоговом долге: ТОП-4 сервиса
Как самостоятельно узнать о налоговом долге: ТОП-4 сервиса
Граждане Украины могут самостоятельно проверить информацию о налоговой задолженности через ряд официальных сервисов.
В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области рассказали, через какие сервисы можно получить информацию о налоговом долге.

1. Электронный кабинет налогоплательщика

Пользователи Электронного кабинета имеют доступ к информации по уплате налогов, сборов и других платежей, в том числе о налоговом долге (задолженности).
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А также получают уведомления о возникновении налогового долга во вкладке «Сообщения» меню «Входящие документы».

2. Мобильное приложение «Моя налоговая»

Раздел «Мои данные» содержит информацию о состоянии расчетов с бюджетом и налоговом долге.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

В приложении можно получить уведомление о наличии налогового долга, а также согласованном налоговом обязательстве.
Также через приложение можно уплатить налоговое обязательство с помощью любой из предложенных платежных систем и/или метода оплаты.
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3. Чат-бот InfoTAX

InfoTAX в мессенджере Viber предоставляет возможность:
  • получения уведомлений об имеющемся налоговом долге;
  • доступа к состоянию расчетов с бюджетом;
  • доступа к другой актуальной налоговой информации.
Меню чат-бота InfoTAX позволяет выбрать нужную опцию.

4. Интеграция с Порталом «Дія»

Предоставляет возможность доступа к состоянию расчетов с бюджетом, в том числе информации о налоговом долге (для ФЛП).
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По материалам:
Finance.ua
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