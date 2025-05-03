Какие документы нужно обновить при смене фамилии после бракосочетания: объяснение Минюста — Finance.ua

Какие документы нужно обновить при смене фамилии после бракосочетания: объяснение Минюста Сегодня 15:09 — Личные финансы

Какие документы нужно обновить при смене фамилии после бракосочетания: объяснение Минюста

Женщина или мужчина сами решают, менять ли фамилию после заключения брака. Согласно Семейному кодексу Украины, можно оставить свою добрачную фамилию, взять фамилию одного из партнеров или выбрать двойную фамилию.

В Министерстве юстиции Украины рассказывают , какие документы следует обновить при смене фамилии.

Специалисты отмечают, что смена фамилии — это юридический факт, требующий обновления некоторых официальных документов. Чем раньше вы замените их, тем меньше хлопот будете иметь в будущем.

Какие документы подлежат обновлению при смене фамилии

1. Паспорт гражданина Украины. После того как вы получили свидетельство о браке, необходимо в течение 30 дней посетить ЦПАУ или подразделение ГМС по месту регистрации.

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Гражданин должен подать заявление, предыдущий паспорт, а также свидетельство о регистрации брака.

Новый паспорт будет готов в течение 20 рабочих дней, однако эту процедуру можно ускорить.

2. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН). Для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию с копией и оригиналом паспорта с измененной фамилией, а также свидетельством о браке.

В ведомстве отмечают, что новый ИНН будет готов через несколько дней.

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3. Паспорт для выезда за границу. Этот документ не обязательно менять сразу, однако, если вы хотите избежать сложностей во время путешествий, лучше это сделать.

4. Водительское удостоверение. Его можно обновить в сервисном центре МВД.

Предварительно соберите пакет документов, в который входят:

новый паспорт;

свидетельство о браке;

старое водительское удостоверение.

Также, если у вас есть автомобиль, нужно принести техпаспорт и обновить страховку.

5. Банковские карты и счета. Специалисты отмечают, что это необходимо сделать обязательно для корректной идентификации личности. Специалисты отмечают, что это необходимо сделать обязательно для корректной идентификации личности.

Чтобы обновить банковские карты и счета, предоставьте новый паспорт, свидетельство о браке, а также старые карты.

6. Медицинские карты и документы в учреждениях здравоохранения. Это обеспечит правильную идентификацию пациента.

7. Регистрационные документы предпринимателя для юридического соответствия, завещание, рабочие удостоверения, справка ВПЛ, другие документы, носящие характер личного распоряжения.

В Минюсте советуют актуализировать данные в действующих реестрах, таких как ЕГР и ГРВП, относительно записей о праве собственности и корпоративных правах и т. д.

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За изменение большинства документов уплачивается административный сбор. Однако обновление информации в банках и медицинских учреждениях бесплатное.

Какие документы можно не менять после смены фамилии:

дипломы, аттестаты, сертификаты по образованию;

свидетельство о рождении;

трудовая книжка (с записью об изменении фамилии в переплете);

правоустанавливающие документы на имущество;

действующие договоры (купли-продажи, аренды и т. п. ).

В то же время в случае возникновения правоотношений, гражданину нужно будет предоставить документ, подтверждающий смену фамилии — обычно это свидетельство о браке.

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