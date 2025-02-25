Рада предлагает отменить админсбор при оформлении паспорта освобожденным из плена — Finance.ua
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Рада предлагает отменить админсбор при оформлении паспорта освобожденным из плена

Личные финансы
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Рада предлагает отменить админсбор при оформлении паспорта освобожденным из плена
Рада предлагает отменить админсбор при оформлении паспорта освобожденным из плена
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона об освобождении лиц, находившихся в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, от уплаты административного сбора за оформление паспорта гражданина Украины.
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк в Телеграме.
Он уточнил, что законодательная инициатива № 12 333 была поддержана 259-ю голосами депутатов.
Документ направлен на защиту прав лиц, находившихся в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины и вернувшихся на подконтрольную Украине территорию путем освобождения их от уплаты административного сбора за оформление паспорта гражданина Украины.
В частности, предлагается внести изменения в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».
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Изменениями предлагается, чтобы вышеупомянутые лица при оформлении паспорта гражданина Украины не платили административный сбор.
Соответствующая возможность предусмотрена для тех лиц, которые в течение одного года со дня увольнения подали заявление на оформление паспорта гражданина Украины и при наличии информации о пребывании такого лица в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины с указанием даты увольнения.
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Указанной категории лиц паспорт гражданина Украины предлагается выдавать не позднее трех рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение, поданного в течение одного года со дня увольнения.
Ожидается, что принятие и реализация законопроекта создаст условия для надлежащей защиты прав лиц, находившихся в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
По материалам:
Укрінформ
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